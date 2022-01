F. C. Porto tem a maior subida e Sporting é o único a descer face a 2020/21

João Faria Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Grandes com a pontuação mais alta no final da primeira volta, desde que o campeonato voltou a ter 18 equipas. Braga mais distante do trio candidato

O F. C. Porto, que acabou a primeira volta isolado na liderança do campeonato, tem mais oito pontos do que na época passada, a meio da prova. A equipa de Sérgio Conceição estava então em segundo, a seis pontos do líder Sporting.

Face a 2020/21, o conjunto de Ruben Amorim soma menos um ponto e baixou um lugar, ocupando a segunda posição. Já o Benfica, que há um ano estava em quarto a 11 pontos da liderança, é terceiro, com sete pontos de atraso.