F. C. Porto tem nova "final" pelo título

Adriano Rocha Hoje às 09:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões ficarão a um ponto de serem campeões batendo o Vizela, mas podem festejar já se leões fizerem pior resultado na receção ao Gil Vicente.

O F. C. Porto tem nova final na corrida ao título na receção ao Vizela, amanhã (19 horas), no Dragão. Tal como aconteceu na jornada anterior, os dragões voltam a ter a possibilidade de serem já campeões, ainda que a conquista do 30.º campeonato continue a depender de fazer um resultado melhor que o Sporting.

Após a derrota em Braga, que pôs fim ao recorde de 58 jogos consecutivos sem perder para a Liga, e face à vitória sportinguista no Bessa, as duas equipas encontram-se agora separadas por seis pontos, quando ainda há nove em disputa e os leões têm vantagem no confronto direto. Como o Sporting só jogará um dia depois - recebe o Gil Vicente no domingo à noite (20.30 horas) -, um eventual título portista será sempre festejado no sofá.