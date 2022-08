F. C. Porto tem um dia para preencher a última vaga

Nuno A. Amaral Ontem às 23:26 Facebook

Médio criativo continua sem chegar ao plantel portista. Saída de Vitinha para Paris não foi compensada pela SAD

O fecho do mercado de transferências, agendado para as 24 horas desta quinta-feira, ameaça consumar-se sem que a SAD portista concretize a contratação do médio desejado por Sérgio Conceição para colmatar a saída de Vitinha para o PSG. Sem movimentações conhecidas nesse sentido, só uma improvável investida de última hora poderá garantir mais um reforço para o plantel portista, que terá ficado fechado até janeiro com a iminente chegada do guarda-redes Samuel Portugal.

Em relação à época passada, o F. C. Porto perdeu cinco jogadores (Marchesín, Mbemba, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Vitinha), tendo contratado David Carmo, Gabriel Veron, André Franco e Samuel Portugal, este ainda por oficializar.