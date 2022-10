F C. Porto terá dupla sem rodagem frente ao Atlético de Madrid

Nuno A. Amaral Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Fábio Cardoso e Marcano são as opções no centro da defesa portista. Só jogaram juntos duas vezes na época passada.

O mau momento portista no campeonato contrasta com o da Champions, prova em que a equipa de Sérgio Conceição já garantiu a passagem aos oitavos de final e chega à última jornada do Grupo B, marcada para terça-feira, com hipóteses de ficar em primeiro. As contas são fáceis: os dragões dependem de um deslize do Brugge e, na receção ao Atlético de Madrid, terão de fazer um resultado melhor que o dos belgas em Leverkusen (basta um empate se o Brugge perder e a vitória torna-se obrigatória se o jogo da Alemanha terminar igualado).

Ainda que a partida com os "colchoneros" não seja decisiva para o apuramento, há dores de cabeça para Conceição, sobretudo no eixo da defesa, devido à lesão de Pepe e ao castigo de David Carmo, por acumulação de amarelos. As opções são Fábio Cardoso e Marcano, que formarão a quarta dupla de centrais desta época na equipa portista. O português e o espanhol jogaram juntos duas vezes em 2021/22, perante adversários bem diferentes: Liverpool (1-5) e Sintrense (5-0).