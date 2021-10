F. C. Porto trava campeão europeu Barcelona

JN Hoje às 21:23 Facebook

Jogo de loucos no Dragão Arena esta quinta-feira, com o F. C. Porto a bater-se olhos nos olhos com o campeão europeu Barcelona, arrancando um empate (33-33), na sexta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, em andebol.

Com um pavilhão quase cheio, os dragões protagonizaram um jogo de grande nível frente aos catalães e a estarem na frente no marcador na maior parte do encontro. Ao intervalo os azuis e brancos venciam por 17-14.

No segundo tempo, manteve-se a toada, com as equipas a responderem sucessivamente aos ataques adversários, com o Barça a a passar para a frente do marcador a quatro minutos do final, mas com o F. C. Porto não se amedrontou, aguentou a pressão e esteve muito perto da vitória, mas cedeu o empate a acabar.