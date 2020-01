F. C. Porto treinou à porta fechada sem quarteto lesionado

Adriano Rocha Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Com Sérgio Conceição em silêncio - a habitual conferência de imprensa de antevisão foi cancelada -, o F. C. Porto fechou, também, as portas do treino desta segunda-feira, o primeiro na preparação para a receção ao Gil Vicente, amanhã (20.15 horas), da 18.ª jornada da Liga. De fora ficaram os quatro lesionados: Danilo, Pepe, Nakajima e Zé Luís.

De acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões, Danilo efetuou apenas tratamento à inflamação no joelho direito que o afastou da Final Four da Taça da Liga.

Há mais tempo lesionados, Pepe (contusão muscular com edema), Nakajima (hematoma na perna direita) e Zé Luís (inflamação no joelho esquerdo) fizeram tratamento às respetivas mazelas e trabalho de ginásio.

Face ao atual quadro médico, o quarteto não deve estar às ordens de Sérgio Conceição para o jogo de amanhã com o Gil Vicente.