F. C. Porto treinou em conjunto com a equipa B no Dragão

JN/Agências Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto regressou este sábado ao Estádio do Dragão para treinar em conjunto com a equipa B, encerrando a semana de volta "a casa" antes de uma folga dada ao plantel que lidera a Liga.

O F. C. Porto, que jogou pela última vez no Estádio do Dragão a 7 de março, num empate 1-1 frente ao Rio Ave, antes da suspensão das competições devido à pandemia de covid-19, voltou ao relvado ao lado da equipa B, que milita na LigaPro.

O único ausente no último treino da terceira semana desde o regresso aos trabalhos foi o espanhol Iván Marcano, que vai falhar o resto da temporada por lesão.

A equipa comandada por Sérgio Conceição volta ao trabalho na segunda-feira à tarde, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Com 24 jornadas disputadas na Liga, o F. C. Porto lidera com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, com 59, e já distante do Sporting de Braga, que fecha o pódio com 46.