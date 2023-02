F. C. Porto tropeça no final e Benfica aproveita

Um golo, a seis segundos da buzina, garantiu o empate (7-7) ao Famalicense frente aos dragões, que caíram para o quarto lugar do campeonato e ficaram mais longe das águias.

O Benfica segue firme no topo da classificação da 1.ª Divisão Nacional, depois de ter superado (3-1) a sempre complicada Oliveirense, sexta posicionada, em jogo da 18.ª jornada.

As águias mantêm sete pontos de vantagem sobre os mais diretos adversários, agora apenas o Óquei de Barcelos e o Sporting (tem menos um jogo), que repartem a vice-liderança. Os minhotos foram ganhar, com dificuldade, à Parede (5-4), enquanto os leões golearam, em casa, a AD Valongo (6-1).

Já o F. C. Porto, depois de várias reviravoltas no marcador, deixou fugir o triunfo a seis segundos do fim na visita ao recinto do Famalicense, empatando 7-7 e caindo para o quarto lugar do campeonato.

Resultados

18.ª jornada: Sp. Tomar-Riba d"Ave, 2-2; Murches-Juventude de Viana, 2-1; Parede-Óquei de Barcelos, 4-5; Famalicense-F. C. Porto, 7-7; Benfica-Oliveirense, 3-1; Sporting-AD Valongo, 6-1; HC Braga-Paço de Arcos, 5-1.