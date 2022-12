F. C. Porto: Uma vitória como prenda e para igualar a referência

No dia em que Pinto da Costa celebra o 85.º aniversário, Sérgio Conceição pode igualar o recorde de triunfos no clube, que pertence a José Maria Pedroto.

As emoções do campeonato voltam esta noite (21.15 horas, Sport TV) ao Estádio do Dragão, com os campeões nacionais a receberem o Arouca em busca de um triunfo que possa colocar pressão no líder Benfica que, depois de amanhã, se desloca a Braga. Consciente que a "margem de erro é menor", o treinador portista salienta os muitos pontos ainda em disputa, a começar pelos três de hoje, que podem ser históricos. Um triunfo frente aos arouquenses permite a Sérgio Conceição igualar José Maria Pedroto como o técnico com mais vitórias (215) na história do clube, em dia de festa para Pinto da Costa.

A meio da sexta época à frente dos destinos da equipa, Conceição admitiu que o recorde nunca esteve na mira quando, em 2017/18, assinou contrato. "Se, em 2017, estivesse a imaginar que ia conseguir certos números, provavelmente não os atingiria. Esquecia-me do trabalho diário. O foco é conseguirmos títulos. Sem hipocrisia: o senhor Pedroto é a minha referência, deste clube e do país. Foi um visionário, que esteve muito à frente dos outros. Fico contente com os números, claro que fico, mas não é o mais importante: os adeptos não querem saber disso, querem é ganhar o jogo e o campeonato. Tenho um grande respeito pelo senhor Pedroto, a minha grande referência. Um triunfo coincide com o recorde de vitórias, mas o mais importante são os três pontos", realçou.