F. C. Porto: Uribe a postos num meio-campo com interrogações

Médio portista já treinou em pleno, depois de ter sido substituído em Vizela devido a problemas físicos. Grujic em dúvida para o clássico.

O regresso aos treinos do plantel dos dragões provou a disponibilidade de Matheus Uribe para o clássico com o Sporting, mas deixou em aberto a situação de Marko Grujic. O primeiro não apresentou qualquer limitação física, depois de ter sido substituído ao intervalo do jogo em Vizela, devido a uma gastroentrite, enquanto o segundo manteve-se no ginásio e em tratamento aos problemas musculares que também o afetaram na partida com os vizelenses.

Grujic ainda tem dois dias para recuperar e a ausência do duelo com os leões está longe de ser um dado adquirido, mas o facto de não estar a treinar em pleno é suficiente para, pelo menos, criar um ponto de interrogação no meio-campo portista. Desde o início da temporada, o internacional sérvio foi sempre titular, no lado direito do losango em que Sérgio Conceição tem apostado.