F. C. Porto vence Bayer Leverkusen na Youth League

Rui Monteiro bisou na vitória do F. C. Porto frente ao Bayer Leverkusen, por 3-1. Os dragões partilham a liderança do grupo B com o Atlético de Madrid, que defronta, esta tarde, o Club Brugge.

O F. C. Porto derrotou o Bayer Leverkusen por 3-1 na 3.ª jornada do grupo B UEFA Youth League, prova paralela à Liga dos Campeões destinada ao escalão sub-19.

Os golos surgiram todos na segunda parte, por intermédio de Rui Monteiro, que bisou, e Jorge Meireles. Pelo meio, Sertdemir apontou o tento de honra dos germânicos.

Ao cabo de três jornadas, o F. C. Porto soma seis pontos, tantos quanto o Atlético de Madrid, com quem partilha, à condição, a liderança do grupo B. Os "colchoneros" jogam esta tarde frente ao Club Brugge, na Bélgica.

Na próxima jornada, os "dragões" deslocam-se a Leverkusen para defrontar o Bayer. A partida realiza-se a 12 de outubro, pelas 13 horas.