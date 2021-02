F. C. Porto vence Benfica e apura-se para a final da Taça Hugo dos Santos

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

O F. C. Porto qualificou-se, este sábado, para a final da Taça Hugo dos Santos ao vencer o Benfica, por 80-76, marcando encontro com o Sporting na partida decisiva.

Depois de chegarem ao intervalo a vencer por 41-34, os dragões permitiram ao Benfica um parcial de 25-11 e uma vantagem de sete pontos no final do terceiro período, mas ainda foram a tempo de voltar a adiantar-se e marcar encontro com o Sporting na final de domingo.

Após uma entrada mais forte do F. C. Porto, que a meio do primeiro período conseguia uma vantagem de oito pontos (15-7), o Benfica reagiu da melhor forma e conseguiu igualar (20-20) a menos de dois minutos do final do período, que os dragões acabariam por vencer por magra vantagem (24-22).

Após uma boa entrada no segundo período, o Benfica conseguiu mesmo a primeira vantagem no marcador (26-24), mas um período de desacerto de seis minutos sem pontuar da equipa de Carlos Lisboa permitiu ao F. C. Porto um parcial de 14-0, que viria a traduzir-se na maior vantagem (13 pontos) registada até ao intervalo, momento em que os 'azuis e brancos' venciam por 41-34.

No terceiro período, foi a vez dos 'azuis e brancos' viverem uma seca de mais de cinco minutos sem pontuar, permitindo à equipa de Carlos Lisboa um parcial de 13-0 que consumou a 'cambalhota' no marcador e levou as águias em vantagem para o último período do encontro (59-52), depois de um expressivo parcial de 25-11.

O Benfica chegou a liderar por oito pontos de vantagem, mas a equipa de Moncho Lopez voltou ao seu melhor nível no último período e, com um parcial de 12-5 logo nos primeiros cinco minutos, conseguiu voltar a igualar o marcador (64-64) para discutir o jogo na ponta final, acabado por levar a melhor graças à sua superioridade nas tabelas (46-27 em ressaltos) ao longo de todo o encontro.

O F. C. Porto disputa a final no domingo, às 16:00, frente ao Sporting, que na primeira meia-final de hoje manteve o seu registo 100% vitorioso a nível interno nesta época e superou o Imortal por 79-67.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines

FC Porto-Benfica, 80-76

Ao intervalo: 41-34

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Nuno Monteiro e Sónia Teixeira, as equipas alinharam e marcaram:

F. C. Porto: Bradley Tinsley (14), Francisco Amarante (11), Miguel Queiroz (2), Larry Gordon (9) e Eric Anderson Jr. (14). Jogaram ainda Jalen Riley (5), Vladyslav Voytso, Pedro Pinto (15), Tanner McGrew (2) e João Soares (8)

Treinador: Moncho López

Benfica: Quincy Miller-Scott (22), Betinho Gomes (8), Bryce Alford (3), Demond Carter (19) e Cameron Jackson (9). Jogaram ainda Eric Coleman (7), Fábio Lima, Tomás Barroso, Rafael Lisboa (8) e Arnette Hallman

Treinador: Carlos Lisboa

Marcha do marcador: 15-9 (05 minutos), 24-22 (primeiro período), 34-26 (15 minutos), 41-34 (intervalo), 43-45 (25 minutos), 52-59 (terceiro período), 62-64 (35 minutos) e 80-76 (resultado final)