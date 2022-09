JN/Agências Hoje às 18:55 Facebook

O F. C. Porto venceu, este domingo, o Benfica por 4-1 na final da Elite Cup de hóquei em patins, disputada no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, no distrito de Santarém.

Os dragões dominaram o encontro e construíram o triunfo com golos de Gonçalo Alves (sete minutos), Ezequiel Mena (15 e 19) e Carlo di Benedetto (47), enquanto as águias marcaram por Nil Roca (15).

Antes, o Sporting ocupou o último lugar do pódio ao vencer por 3-2 a Oliveirense no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.