O F. C. Porto qualificou-se esta quarta-feira para a final da Taça de Portugal, ao vencer o Benfica por 81-74, no primeiro encontro da final four, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Os dragões, que ao intervalo já venciam por 49-35, procuram revalidar o título e somar o 15.º triunfo na prova.

Na final, marcada para as 19 horas de quinta-feira, o cinco comandado pelo espanhol Moncho López defronta o vencedor do embate desta quarta-feira (18 horas) entre o Sporting e o Vitória de Guimarães.