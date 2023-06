F. C. Porto vence Benfica e força o tira-teimas na Luz

JN Hoje às 22:11 Facebook

Triunfo portista no quarto jogo da meia-final do playoff de hóquei empata a série e leva a decisão para a "negra", que se realiza no domingo

A regra de vitórias em casa na meia-final entre Benfica e F. C. Porto não teve exceção do quarto jogo, ganho ontem pelos dragões, mais uma vez por números claros (5-2).

A equipa portista tinha de ganhar para forçar a quinta partida e foi isso que conseguiu, com uma exibição convincente, num jogo em que esteve quase sempre na frente do marcador.

O golo inaugural de Carlo di Benedetto, aos três minutos, foi o prenúncio da superioridade azule branca, ainda que as águias tenham conseguido responder, por Pablo Alvarez, a meio da primeira parte. Ao intervalo, os dragões já tinham voltado ao comando, com tentos de Rafa e Gonçalo Alves.

Na segunda parte, o Benfica manteve o suspense e reduziu, mas depois o F. C. Porto partiu para um final tranquilo, com um golo de Telmo Pinto e outro de Di Benedetto. A "negra" joga-se no domingo (15 horas), no pavilhão da Luz.