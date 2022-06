F. C. Porto vence Benfica e reduz desvantagem no play-off

JN Hoje às 20:22 Facebook

O F. C. Porto ganhou, esta quinta-feira, ao Benfica, por 65-47, na cidade Invicta, no terceiro jogo da final do play-off da Liga de basquetebol e relançou-se na luta pelo título.

Depois de duas derrotas seguidas na Luz, por 79-58 e 56-48, os dragões estavam obrigados a vencer para evitarem a festa benfiquista no Dragão Arena e poderem continuar a lutar pelo titulo nacional.

E desde os primeiros minutos do jogo, que os azuis e brancos mostraram que estavam prontos para o desafio. No primeiro parcial as águias chegaram a estar na frente do marcador em alguns momentos, mas foram os portistas a fechar em vantagem (22-18), apesar de terem sofrido um duro revés com a lesão do poste norte-americano Michael Morrison.

O segundo parcial foi o mais equilibrado (15-15), contudo, sempre com os da casa na frente do marcador e a chegarem ao intervalo com uma vantagem de quatro pontos.

Após a pausa, o F. C. Porto esteve melhor que o Benfica e vencer por 13-5, permitindo-lhe alargar a distância no marcador e ter um quarto parcial mais tranquilo (15-9).

O próximo encontro está agendado para sábado, também no Porto, pelas 15 horas.