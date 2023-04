F. C. Porto vence Benfica em sub-19

Susana Silva Hoje às 13:11 Facebook

O F. C. Porto somou o segundo triunfo na fase de apuramento de campeão ao impor-se ao rival Benfica, por 3-1, no Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, no fecho da sexta jornada. do Nacional de sub-19.

Os dragões protagonizaram uma exibição mais competente que as águias e justificaram inteiramente os três pontos numa partida sem grandes oportunidades, apesar do resultado ter sido bem volumoso.

Joel Carvalho deu, aos 13 minutos, o mote para o que seria uma primeira parte de ascendente portista, com Umaro Candé a aumentar em cima do intervalo e a fazer o 2-0. A segunda metade foi mais animada e com melhor futebol, ainda assim as duas equipas mostraram-se pouco inspiradas ofensivamente.

Umaro Candé bisou aos 59 minutos, um golo que parecia dar maior tranquilidade aos azuis e brancos, mas o Benfica respondeu cinco minutos depois, pelo recém-entrado Rodrigo Rego, e o jogo tornou-se mais emotivo, com os encarnados à procura de novo golo. Contudo, os portistas foram dando conta do recado e seguraram bem a vantagem.