F. C. Porto vence Benfica na Luz e deixa águias mais longe do título

O F. C. Porto venceu, este domingo, o Benfica na visita à Luz, por 29-28, em jogo da 21.ª jornada do campeonato nacional de andebol, e fica mais isolado no segundo lugar.

Com esta vitória, os dragões passam a somar 60 pontos na segunda posição do campeonato, menos um do que o líder Sporting, numa altura em que as duas equipas ainda vão ter de se defrontar no Dragão Caixa.

Já o Benfica ficou mais longe do título e deixa de depender só de si. Com 57 pontos, a equipa de Chema Rodriguez ocupa o terceiro lugar da tabela e ainda tem de visitar os leões em Alvalade.

No jogo de hoje, do lado do Benfica destacou-se Petar Djordjic, com nove golos e grande eficácia na linha de sete metros. Já nos dragões, Rui Silva e Pedro Cruz, ambos com cinco remates vitoriosos, foram os melhores marcadores dos portistas.

O Benfica entrou melhor no jogo de maior cartaz da jornada do nacional de andebol e cedo conseguiu 'cavar' uma diferença no marcador, surpreendendo o F. C. Porto e chegando a estar na frente por 6-2, com Paulo Moreno e Arnau a finalizarem com sucesso os contra-ataques das águias.

Com Bélone Moreira sempre muito ativo no corredor central, o Benfica esteve quase sempre na liderança do marcador, com exceção para o empate a nove golos ao minuto 14. Para a prestação da equipa de Chema Rodriguez muito contribuiu também Sergey Hernández, com defesas importantes, sobretudo nos livres de sete metros dos dragões.

A diferença no marcador que rondou sempre os três golos de diferença, reduziu-se apenas a 1 golo à saída para o descanso, com o Benfica a falhar na concretização por Vranjes e o F. C. Porto a aproveitar para golos fáceis por Iturriza e Pedro Cruz.

A segunda parte arrancou apertada com os dois emblemas a falharem vários lances de golo. O F. C. Porto conseguiu o empate a 15 golos logo no arranque, mas nos 10 primeiros minutos da segunda metade só se marcou por mais três vezes, uma vez mais com Sergey Hernández em destaque na baliza das 'águias'.

Os desacertos do Benfica na finalização permitiram ao F. C. Porto aproximar-se no marcador e aos 47 minutos de jogo os azuis e brancos colocaram-se mesmo na liderança pela primeira vez, por 22-21. A partir daí, inverteram-se os papéis, com o Benfica ora atrás ora a conseguir o empate, com os dois conjuntos a entrarem nos cinco minutos finais empatados a 26-26.

Na fase decisiva, a 20 segundos do fim, já depois de o Benfica ter feito o empate num livre de sete metros do inevitável Petar Djordjic, Magnus Andersson pediu desconto de tempo e planeou a jogada final do jogo: António Areia encontrou espaço na ponta direita e concluiu no cara a cara com Hernández, colocando o resultado final em 29-28 para o F C. Porto.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão N.º 2 da Luz, em Lisboa

Benfica - F. C. Porto, 28-29

Ao intervalo: 15-14

Sob a arbitragem de Eurico Nicolau e Ivan Caçador, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (28): Sergey Hernández, Arnau Garcia (1), Bélone Moreira (4), Paulo Moreno (2), Aléxis Borges (4), Arnaud Bingo (1) e Leandro Semedo (1). Jogaram ainda: Ole Rahmel (3), Petar Djordjic (9), Vladimir Vranjes, Jonas Kallman (2) e Ander Izquierdo (1)

Treinador: Chema Rodriguez

F. C. Porto (29): Sebastian Frandsen, Nikolaj Christensen, Rui Silva (5), Daymaro Salina (3), Jack Thurin (1), Leonel Fernandes (2) e António Areia (4). Jogaram ainda: Nicola Mitrevski, Pedro Valdes (1), Fábio Magalhães (3), Iturriza, Mamadou Soumare (1), Ignacio Jiménez (2), Diogo Branquinho (2) e Pedro Cruz (5)

Treinador: Magnus Andersson

Marcha do marcador: 3-1 (05 minutos), 8-5 (10), 10-9 (15), 13-10 (20), 15-12 (25), 15-14 (intervalo), 16-16 (35), 18-17 (40), 20-19 (45), 23-23 (50), 26-26 (55) e 28-29 (resultado final)

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores