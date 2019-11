F. C. Porto vence Benfica no clássico de andebol na Luz

Ontem às 22:04 Facebook

Dragões derrotaram Benfica por 33-23 e continuam só vitórias em 11 jogos do campeonato de andebol.

No Pavilhão da Luz, o F.C. Porto dominou claramente o rival e chegou ao intervalo a vencer por 18-11. No segundo tempo, o campeão chegou a ter 12 golos de avanço (15-27), que rapidamente anunciaram o destino do jogo, a que o Benfica não pôde opôr-se, apesar da reação nos instantes finais da partida.

Victor Iturriza, com seis golos, e André Gomes, com cinco, foram os melhores marcadores do F.C. Porto.

Com este triunfo, o F.C. Porto mantém-se no topo da classificação, só com vitórias e a par do Sporting, que também somou esta quarta-feira o 11.º triunfo, à custa do Sporting da Horta (34-19).

O Benfica sofreu a segunda derrota da época (já tinha perdido com o Sporting) e vai no terceiro lugar, a quatro pontos dos rivais.