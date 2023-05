F. C. Porto vence Casa Pia com golo aos 90+3

JN Hoje às 22:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dragões estiveram a perder, mas deram a volta ao resultado na segunda parte e voltam a estar a quatro pontos do líder Benfica. Danny Namaso entrou para decidir.

O F. C. Porto venceu, este domingo, na receção ao Casa Pia (2-1) e repôs em quatro pontos a distância para o líder Benfica, a duas jornadas do final do campeonato.

No Estádio do Dragão, Evanilson marcou na própria baliza e deu vantagem aos casapianos, antes de Taremi restabelecer a igualdade e dar início à reviravolta portista, já na segunda parte.

PUB

A precisar de ganhar para manter em aberto algumas esperanças em chegar ao primeiro lugar, o F. C. Porto foi em busca do segundo golo e conseguiu-o já no período das compensações, através de Danny Namaso.

Com este resultado, os dragões voltam a ter menos quatro pontos do que o Benfica e mantêm-se na corrida pelo título.