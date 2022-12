F. C. Porto vence Chaves e lidera Grupo A

O F. C. Porto venceu esta quinta-feira o Chaves por 2-0, com bis de Danny Namaso e lidera o Grupo A da Taça da Liga com quatro pontos.

Depois de quase duas semanas sem competição, o F. C. Porto voltou a entrar em campo para conseguir o primeiro triunfo nesta edição da Taça da Liga. Os dragões deslocaram-se a Chaves para bater o conjunto transmontano por 2-0, com dois golos de Danny Namaso.

Numa primeira parte que foi mais equilibrada a nível de oportunidades, Cláudio Ramos brilhou com uma grande defesa a cabeceamento de Hector Hernández para depois, na outra baliza, Pepê obrigar Paulo Vítor a uma defesa complicada. Já no segundo tempo, o F. C. Porto aumentou o ritmo e, apesar de ter menos posse de bola, foi quem mais oportunidades de perigo criou. Danny Namaso foi a grande figura ao apontar dois golos e dar a vitória aos dragões.

O F. C. Porto lidera assim o Grupo A da Taça da Liga, com quatro pontos, mais dois que o Vizela e Mafra. Na próxima jornada, no dia 16, marca encontro com os vizelenses no Estádio do Dragão.