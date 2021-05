F. C. Porto vence clássico e fica perto do título de andebol

JN Hoje às 22:00 Facebook

Os dragões bateram o Sporting, em jogo decisivo, e ficam com quatro pontos de vantagem para defender nas últimas quatro jornadas do campeonato.

O F. C. Porto recebeu e venceu, este sábado, o Sporting, por 33-30, num jogo da 26.ª jornada do campeonato nacional de andebol, e ficou assim mais perto de revalidar o título, conquistado em 2019.

A quatro rondas do fim, os dragões lideram a tabela classificativa com 78 pontos, enquanto os leões ocupam a segunda posição com menos quatro pontos e podem ter comprometido, em definitivo, as suas aspirações ao título.

Numa partida intensa, o Sporting saltou para a frente do marcador graças a quatro golos consecutivos (6-7) e manteve-se nessa posição durante quase 45 minutos, até que o F. C. Porto empatou (30-30), antes de marcar mais três golos sem resposta.

O ponta esquerdo portista António Areia foi a figura da sua equipa e do jogo, ao apontar 11 golos, ao passo que o lateral esquerdo cubano Pedro Valdés destacou-se no conjunto leonino, com 10 golos