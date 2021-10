F. C. Porto vence duelo de invictos com Benfica na Liga

JN/Agências Ontem às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu, este domingo, em casa, o Benfica por 81-71, num duelo de invictos da sexta ronda da Liga em que os encarnados só marcaram 45 pontos nos primeiros 30 minutos.

A formação das águias liderou por 0-3 e 3-5, mas os portistas estiveram melhor no período inicial, em grande medida devido à sua meia distância, com Brad Tinsley e Vladyslav Voytso em bom plano, e a uma agressividade defensiva que condicionou fortemente o ataque do Benfica.

O F. C. Porto vencia por 21-15 ao cabo dos primeiros 10 minutos e, depois de uma breve reação dos forasteiros (24-25), foi cimentando a sua superioridade até ao intervalo, tendo dominado todos os aspetos do jogo e apresentando um rendimento exibicional sem grandes oscilações.

O Benfica esteve mal no ataque e também trapalhão em algumas situações, que lhe custaram perdas de bola e algumas faltas comprometedoras, enquanto o F. C. Porto, sem jogar bem, foi aproveitando as facilidades que o rival lhe concedeu e tirando partido da sua meia distância para pontuar.

Com várias unidades em sub-rendimento, tais como Aaron Broussard (dois pontos) e Travis Munnings, o conjunto lisboeta tentou ripostar na segunda parte, impondo maior intensidade e velocidade nas suas ações, equilibrou o jogo e conseguiu reduzir a distância pontual.

O desempenho defensivo do Benfica melhorou na segunda parte, mas o ataque continuou longe do expectável e foi vítima de um autêntico "apagão", o que explica por que razão a equipa orientada por Norberto Alves tinha apenas 45 pontos aos 30 minutos, contra 61 da formação de Moncho López.

O F. C. Porto, que este domingo fez o seu terceiro jogo em menos de uma semana, aparentou uma quebra física nos 10 minutos finais e foi neste período que o Benfica, que chegou a estar a nove pontos do rival (66-57 e 68-59), esteve menos mal e logrou minimizar os estragos.

PUB

Os portistas resistiram à pressão final do Benfica, com Miguel Queiroz inspirado (21 pontos), e controlaram o jogo, que venceram sem passar por quaisquer sobressaltos.

Ficha de jogo:

Jogo no Dragão Arena, no Porto

F. C. Porto - Benfica, 81-71

Ao intervalo: 38-26

Sob a arbitragem de Luís Lopes, Hugo Silva e Diogo Martins, as equipas alinharam e marcaram:

F. C. Porto (81): Rashard Odomes (11), Brad Tinsley (12), Vladyslav Voytso (6), Miguel Queiroz (21) e Jonathan Arledge (18). Jogaram ainda Charlon Kloof (7), João Torrié, João Soares, Francisco Amarante (4), João Maia e Serigne Barro (2)

Treinador: Moncho López

Benfica (71): José Barbosa (5), Aaron Broussard (2), James Farr (9), Makram Ben Romdhane (9) e Betinho Gomes (13). Jogaram ainda Travis Munnings (8), Arnette Hallmann (5), José Silva (13), Guilherme Saiote, Khaliq Spicer (2) e Diogo Gameiro (5)

Treinador: Norberto Alves

Marcha do marcador: 21-15 (10 minutos), 38-26 (intervalo), 61-45 (30 minutos) e 81-71 (resultado final)

Assistência: 1.304 espetadores