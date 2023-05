F. C. Porto vence em Arouca e volta a ficar a quatro pontos da liderança

O F. C. Porto venceu, esta segunda-feira, o Arouca em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga. Marcano marcou o único golo num duelo que consagrou Sérgio Conceição como o treinador com mais jogos pelos azuis e brancos. Central e Otávio vão falhar o encontro de domingo, frente ao Casa Pia, por acumulação de amarelos.

Os azuis e brancos chegaram ao golo perto do intervalo. Na sequência de um pontapé de canto, Otávio ganhou na direita e cruzou para Marcano que, de cabeça, fez o único golo do encontro. O jogo desta segunda-feira também teve um sabor especial para Sérgio Conceição, que não esteve no banco por ter sido expulso diante do Famalicão, no duelo para a Taça de Portugal: O treinador superou José Maria Pedroto como o técnico com mais encontros (323) no comando do F. C. Porto.

Com este resultado, os dragões mantêm-se a quatro pontos do Benfica, a três rondas do fim do campeonato, enquanto o Arouca surge no quinto posto, em zona europeia, com 48 pontos, apenas mais um do que o sexto, o Vitória de Guimarães.

