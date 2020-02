Ontem às 21:48 Facebook

O F. C. Porto ficou, este domingo, a um ponto do Benfica, líder da Liga, após ter derrotado o Vitória de Guimarães por 2-1, num encontro da 21.ª jornada em que o portista Marega recusou continuar em campo.

A equipa azul e branca somou a quarta vitória consecutiva após um duelo em que entrou bem, beneficiando de um autogolo de Douglas na sequência de um remate de Sérgio Oliveira, aos 10 minutos. Após empate de Bruno Duarte (49), chegou à vitória num golo de Marega, aos 60, que despoletou o caso do jogo.

Na hora do festejo, o avançado maliano, que representou o clube vimaranense na época 2016/17, dirigiu-se à bancada nascente com gestos endereçados aos adeptos vitorianos e, na resposta, os espectadores ali situados lançaram cadeiras para o relvado.

A partir daí, Marega continuou a ser insultado sempre que tocava na bola e recusou-se a jogar a partir do minuto 65, alegando cânticos racistas, situação que forçou Sérgio Conceição a substituí-lo por Wilson Manafá, aos 71.

Com o triunfo alcançado, os dragões passaram a somar 53 pontos, menos um do que o líder Benfica, a 13 jornadas do fim, enquanto os vimaranenses continuam no oitavo lugar, com 28 pontos.

Com Mbemba a substituir o lesionado Pepe no eixo da defesa e Zé Luís a render o castigado Soares no ataque, a turma azul e branca entrou muito intensa no desafio, com as tabelas entre os seus elementos mais avançados a desnortearem a retaguarda vitoriana e o espaço a surgir com naturalidade na área contrária.

Após um lance em que Zé Luís desaproveitou um passe errado de Sacko junto à baliza de Douglas, o F. C. Porto chegou à vantagem num lance bem desenhado, concluído com 'felicidade à mistura': Zé Luís cruzou atrasado a partir da esquerda e Sérgio Oliveira respondeu com um disparo de primeira à trave, que bateu depois nas costas de Douglas e deu golo.

Mais confortáveis no encontro, os pupilos de Sérgio Conceição permaneceram instalados no meio-campo adversário nos instantes que se seguiram, com Zé Luís a ficar novamente perto do golo aos 16 minutos, mas os vimaranenses quase empataram na primeira vez em que se libertaram da asfixia causada pelos dragões e subiram à área contrária.

Após combinação entre Florent e Ola John na ala esquerda vitoriana, o inglês Marcus Edwards ficou isolado ao segundo poste, mas viu Marcano negar-lhe o golo em cima da linha de baliza. Um minuto volvido, Pepê obrigou, de longe, Marchesín a uma defesa difícil.

Apesar das tentativas, a formação de Ivo Vieira continuou a sentir dificuldades para ligar o jogo e criar desequilíbrios junto da área adversária, com o F. C. Porto a controlar a partida até ao intervalo, mesmo a um ritmo mais baixo, e ficar perto do 2-0 num remate de Marega aos 40 minutos.

Os anfitriões, porém, regressaram dos balneários mais agressivos e precisaram somente de quatro minutos para empatarem, quando Ola John progrediu pela esquerda, arrastou consigo três defesas portistas e cruzou para o segundo poste, onde apareceu Bruno Duarte completamente só a cabecear para o fundo das redes.

Com o embalo do golo, o Vitória subiu no terreno, chegou às imediações da área portista mais vezes e Bruno Duarte ameaçou o bis num cabeceamento por cima, aos 56, mas o golo sorriu aos dragões: Marega isolou-se após lançamento longo de Mbemba e bateu Douglas com um chapéu.

O avançado maliano, que representou o Vitória de Guimarães na época 2016/17, foi festejar o golo para junto da bancada nascente, com gestos dirigidos aos adeptos vitorianos ali situados, e, na resposta, foram lançadas cadeiras para o terreno de jogo.

O ritmo da partida caiu após a substituição, com o jogo a ficar trapalhão. O F. C. Porto retomou o controlo do encontro a partir daí, com Corona a rematar por cima, num lance em que tinha tudo para fazer o 3-1, aos 82 minutos.

Apesar da desinspiração, a equipa de Ivo Vieira continuou a tentar o empate e esteve perto de o conseguir por uma vez, quando Davidson atirou por cima, aos 90+6 minutos.

