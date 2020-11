F. C. Porto vence em Marselha e está mais perto dos "oitavos"

JN Ontem às 21:55 Facebook

O F. C. Porto venceu esta quarta-feira, por 2-0, na deslocação ao terreno do Marselha, em jogo da quarta jornada do Grupo C e deu um grande passo rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com este resultado, os dragões garantiram desde já a continuidade nas provas europeias, pois já tem assegurado pelo menos o terceiro lugar da poule, que apura a equipa para os 16 vos de final da Liga Europa.

No entanto, o objetivo são mesmo os "oitavos" e para tal basta que na próxima jornada os gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, não ganhem em Marselha.

Esta noite em França, Zaidu, aos 39 minutos, e Sérgio Oliveira, aos 72 de penálti, deram o terceiro triunfo aos azuis e brancos.

Os portistas ocupam o segundo lugar do Grupo C, a três pontos dos primeiros, os ingleses do Manchester City, que foram à Grécia ganhar por 1-0, com golo de Foden (36 minutos) e já estão apurados para os oitavos de final.

A equipa de Pedro Martins é terceira, com três pontos, enquanto o conjunto treinado por André Villas-Boas é último, sem qualquer ponto.