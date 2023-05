F. C. Porto vence Famalicão com "póquer" de Taremi e pressiona Benfica

O F. C. Porto venceu (4-2), este sábado, o Famalicão em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga. Taremi, com quatro golos, Iván Jaime e Colombatto marcaram os golos do encontro.

Com Otávio de regresso ao onze, os azuis e brancos inauguraram o marcador ao minuto quatro. O árbitro assinalou uma grande penalidade por uma falta sobre o lusobrasileiro, Taremi chutou para a defesa de Luiz Júnior mas, depois do juiz mandar repetir o lance, por Riccieli ter entrado na área antes de tempo, o iraniano não falhou.

Três minutos depois, o avançado bisou após assistência de Otávio mas o Famalicão acabou por chegar ao empate graças aos tentos de Iván Jaime, de cabeça, e Colombatto, de grande penalidade. Na segunda parte, Taremi voltou a festejar a dobrar, as duas vezes de penálti.

Com este resultado, os dragões somam 82 pontos, menos um do que o Benfica, que joga no domingo em Alvalade com o Sporting. Já o Famalicão está há quatro encontros sem vencer e é oitavo, com 43. No domingo, caso os encarnados vençam os leões, sagram-se campeões nacionais.

Veja os golos e os casos: