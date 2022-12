F. C. Porto vence Granollers e apura-se para final da Supertaça Ibérica

JN/Agências Hoje às 18:25, atualizado às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto apurou-se, este sábado, para a final da primeira edição da Supertaça Ibérica de andebol, em Málaga, Espanha, ao vencer por 46-30 o Granollers, e aguarda o vencedor da outra meia-final entre o Sporting e o Barcelona.

O triunfo do campeão nacional frente ao finalista vencido na Taça do Rei, sem algumas das suas peças, por lesão, não sofreu contestação, tal o desequilíbrio verificado após os 15 minutos iniciais, que permitiu aos dragões atingir o intervalo a vencer por 25-14.

O encontro teve um período inicial de equilíbrio, até aos 6-6, altura em que o F. C. Porto tornou-o fácil ao melhorar o seu rendimento defensivo, muito por culpa de uma maior eficácia ofensiva, retirando ao Granollers a hipótese de contra-ataque.

PUB

Após passar para a frente no marcador pela primeira vez aos 6-5, por Miguel Alves, o F. C. Porto meteu um parcial de 4-0, reforçado com um livre de sete metros defendido por Sebastián Frandsen, que lhe permitiu alargar a vantagem para 10-6.

O Granollers reduziu para 10-8, levando o treinador dos dragões a solicitar um desconto de tempo, para afinar a equipa, e empatou a 10-10, altura em que as indicações do Maguns Andersson renderam um parcial de 7-2, que colocou o F. C. Porto a vencer por 17-12.

Eficaz nas ações ofensivas, alicerçadas na coesão defensiva, que impedia o Granollers de lançar o contra-ataque rápido, o F. C. Porto alargou aos poucos a vantagem, que ao intervalo era de 11 golos (25-14), após um parcial de 6-0.

Na segunda parte, os dragões mantiveram o mesmo rendimento e eficácia, e novo parcial de 6-2 levou o marcador no Polideportivo Ciudad Jardín para uns confortáveis 15 golos de vantagem a favor do campeão nacional (31-16).

Com o jogo controlado, frente ao finalista vencido da Taça do Rei e vice-campeão espanhol, o F. C. Porto aproveitou para rodar todos os seus elementos, já em gestão física para a final de domingo, e essa postura rendeu mais uma quinzena de golos (46-30)

Os pontas portistas Diogo Branquinho, com oito golos, e Miguel Alves, com seis, estiveram em destaque no que a eficácia diz respeito na finalização, tendo ainda Pedro Cruz chamado a si a concretização de seis golos. Esteban Salinas marcou sete pelo Granollers.

Ficha de jogo:

Jogo no Polideportivo Ciuda Jardín, em Málaga

Granollers, Esp -- F. C. Porto, Por, 30-46

Ao intervalo: 14-25

Sob a arbitragem de Yon Bustamante (Navarra) e Javier Alvarez Mata (País Basco), as equipas alinharam com os seguintes jogadores:

Granollers (30): Rangel Luan, Faruk Yusuf (1), David Roca (2), Esteban Salinas (7), António Garcia (5), Jan Gurri (4) e Adrià Martinez (2). Jogaram ainda Guillem Vega (1), Guilherme Torriani (1), Victor Romero (2), Josep Ernest Armengol (2), Gerard Domingo, Joan Amigo (1), Ferran Castillo (2) e Marc Guàrdia (gr)

Treinador: António Rama

- F. C. Porto (46): Nikola Mitrevski, Miguel Alves (6), Jack Thurin, Daymaro Salina (3), Pedro Valdês (5), Nikolaj Laeso e Diogo Branquinho (8). Jogaram ainda Rui Silva (2), Victor Iturriza (4), Jakob Mikkelsen (1), Pedro Cruz (6), António Areia (4), Fábio Magalhães (2), Ignácio Jiménez (4), André Sousa (1) e Sebastián Frandsen (gr)

Treinador: Magnus Andersson

Assistência: cerca de 600 espetadores