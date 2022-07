F. C. Porto vence jogo-treino com a equipa B

JN Hoje às 16:51 Facebook

Triunfo por 3-0 do F. C. Porto frente à equipa B, com golos marcados por Pepê, Baró e Loum.

O F. C Porto realizou, esta quarta-feira, o primeiro jogo-treino da pré-época, diante da equipa B, tendo ganho por 3-0. Pepê, Romário Baró e Loum marcaram os golos da formação orientada por Sérgio Conceição.

O técnico portista não contou com os oito jogadores internacionais que não se apresentaram no Olival (Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu, Eustaquio, Grujic, Otávio e Taremi).

O jogo antecedeu a partida do plantel azul e branco para o Algarve, onde cumprirá um estágio de pré-temporada, até ao próximo dia 14.