O F. C. Porto ganhou, esta quinta-feira à noite, por 29-27, aos polacos do Kielce, líderes do Grupo B da Liga dos Campeões, em jogo da décima jornada.

Os dragões realizaram um jogo de grande nível e surpreenderam no Dragão o conjunto polaco, fruto de um ataque forte, impondo-lhes a segunda derrota na prova.

Ao intervalo o encontro estava empatado a 14 golos.

Com este triunfo os dragões sobem ao sétimo posto, a sete pontos do Kielce, que mantém a liderança.