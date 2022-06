F. C. Porto vence Madeira SAD e está na final da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 17:02 Facebook

O F. C. Porto garantiu, este sábado, a presença na final da Taça de Portugal, depois de bater nas meias o Madeira SAD por 35-29, aguardando agora pelo adversário que vai sair do jogo entre Sporting e Benfica.

Em Matosinhos, o F. C. Porto, atual detentor do troféu e que este ano se sagrou tricampeão nacional, já vencia ao intervalo por 20-14, mantendo a vantagem no final da partida.

Na final, os dragões, que procuram o 10.º cetro do seu historial, enfrentam o vencedor da outra meia-final, entre Sporting, recordista de Taças com 15, e o Benfica, que tem seis, em jogo que se disputa ainda este sábado.