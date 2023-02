F. C. Porto vence Marítimo na Madeira em jogo com quatro expulsões

O F. C. Porto venceu (2-0), esta quarta-feira, o Marítimo, na Madeira, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Wendell e Galeno marcaram os golos de um encontro que teve quatro expulsões na primeira parte.

No jogo de estreia de Bernardo Folha a titular pela equipa principal do F. C. Porto, o momento acabou por ser amargo para o jovem atleta. Já depois do adjunto Vítor Bruno ter visto vermelho, Bernardo Folha foi expulso por acumulação de amarelos, após ver cartão ao minuto 7 e 38. Um minuto depois, foi a vez do treinador Sérgio Conceição receber ordem de expulsão por parte de Fábio Veríssimo, por protestos e, ainda antes do intervalo, também a equipa insular ficou reduzida a dez, depois de Pablo Moreno ver o segundo cartão amarelo.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Primeiro, ao minuto 50, Evanilson assistiu Wendell, que disparou para o fundo da baliza de Makaridze. Cinco minutos depois, Otávio, que saiu do encontro com queixas físicas, lançou em profundidade Pepê, que entrou na área pela direita e fez o passe atrasado para Galeno festejar e fechar a contagem.

Com este resultado, a equipa azul e branca passou a somar 42 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e mais dois em relação ao Sporting de Braga, de visita Alvalade ainda esta quarta-feira. Já Marítimo é 17.º, com 13 pontos.

