F. C. Porto vence na Luz e adia decisão da meia-final do play-off

JN Hoje às 22:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto ganhou esta quarta-feira à noite ao Benfica, no pavilhão da Luz, em Lisboa, reduzindo para 2-1 a desvantagem nas meias-finais do play-off da 1.ª Divisão Nacional de hóquei em patins. Já o Sporting é o primeiro finalista.

Depois das derrotas caseiras por 7-5 e 6-5, os dragões conseguiram evitar que as águias fechassem a eliminatória, obrigando à disputa de pelo menos um quarto jogo, numa semifinal decidida à melhor de cinco.

O próximo desafio está marcado para domingo, dia 30 de maio, pelas 15 horas. Caso seja necessária uma "negra", esta será a 3 de junho.

Por seu lado, os leões somaram o terceiro triunfo frente ao Óquei de Barcelos, por 3-2, desta vez em casa do adversário, em outros tantos encontros disputados nas meias-finais. A formação verde e branca já tinha ganho no pavilhão João Rocha por 5-3 e 4-3.