F. C. Porto vence na Luz e está perto de conquistar o título

O F. C. Porto venceu, este sábado, o Benfica, por 35-33, em jogo da 27.ª jornada do campeonato nacional de andebol, disputado no Pavilhão n.º 2 da Luz, e manteve a caminhada invicta rumo à conquista do título.

Depois do triunfo na semana passada sobre o Sporting (33-30), que reforçou a ambição portista de revalidar o êxito no campeonato de 2019, a equipa comandada por Magnus Andersson deixou na casa do rival 'encarnado' mais uma demonstração de competitividade e inteligência. Num jogo em que nunca esteve em desvantagem no marcador, o F. C. Porto foi sempre mais eficaz, mesmo quando a qualidade do seu jogo não estava ao mais alto nível.

Um ritmo altíssimo nos primeiros minutos, com golos consecutivos de um lado e do outro, foi o prenúncio de um bom espetáculo de andebol. Até que alguém viria a falhar e o primeiro a foi mesmo o Benfica, um 'pecado original' que não foi capaz de expiar até ao apito final: quando abriram pela primeira vez uma vantagem de dois golos (5-3), o máximo que os 'dragões' permitiram foi uma igualdade a sete golos.

Contudo, o F. C. Porto foi lesto a travar uma recuperação do conjunto de Chema Rodríguez e alcançou logo uma vantagem de três golos (10-7), que viria a manter-se estável largos minutos, com o Benfica desinspirado no ataque e o guardião portista Mitrevski em bom plano a contribuir para a defesa desse fosso no marcador. Porém, em cima do intervalo, os 'dragões' foram mais certeiros e seguiram para o descanso com uma vantagem de quatro tentos (19-15).

No segundo tempo, o Benfica esboçou uma reação rápida e positiva, que reduziu em poucos minutos a desvantagem para dois golos, mas o líder do campeonato não perdeu tempo a recompor-se e, com dois contra-ataques rápidos, voltou a afastar-se para o conforto de quatro golos de diferença. Apesar da boa réplica 'encarnada' na segunda metade -- em que até fizeram mais golos (18) do que o adversário 'azul e branco' (16) -, o líder da prova não facilitou.

Em termos individuais, a vitória 'portista' foi alicerçada na tremenda pontaria de Iturriza, com o pivot do F. C. Porto a anotar 10 golos, sendo bem secundado pela atuação inspirada de Mitrevski na baliza. Já do lado do Benfica, Djordjic foi o melhor marcador, com sete golos, mas Belone Moreira e Paulo Moreno estiveram também em destaque, com seis golos cada.

Graças a esta vitória, a 27.ª em outras tantas jornadas e com apenas mais três jogos por disputar, o F. C. Porto soma 81 pontos e tem já uma 'mão' no título. O Benfica é agora segundo classificado, com 75 pontos, mas pode ver ainda o Sporting (74) saltar isolado para a segunda posição, em caso de vitória 'leonina' na partida de hoje (18:00) com o Sp. Horta.