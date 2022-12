F. C. Porto vence na Roménia na segunda fase da Taça Europa de basquetebol

JN/Agências Hoje às 19:27 Facebook

O F. C. Porto estreou-se esta quarta-feira no Grupo I da segunda fase da Taça Europa de basquetebol, etapa avançada da prova na qual compete pela primeira vez, com importante triunfo por 83-73 na visita aos romenos do Craiova.

Com um jogo em crescendo, o conjunto de Fernando Sá superiorizou-se sobretudo no segundo tempo, no qual realizou uma das suas exibições mais consistentes na competição.

Os dragões nunca estiveram na frente até ao intervalo, o melhor que conseguiram, no primeiro quarto, foi estarem igualados 9-9, antes de permitir ao opositor disparar para oito pontos de vantagem, aos 26-18.

Os portugueses começaram e terminaram o segundo período com parcial de 5-0, facto que os impediu de ficar a uma distância de dois dígitos dos polacos, atingindo, inclusivamente, o intervalo a somente quatro pontos, aos 43-39.

Demonte Flanningan, com 11 pontos, era o maior concretizador, enquanto Brian Conklin, com oito, era o mais esclarecido dos portuenses.

O descanso permitiu aos azuis e brancos, que já estavam por cima, regressarem ainda mais confiantes ao encontro, melhorando na defesa e mais seguros no ataque, passando, pela primeira vez, para o comando aos 46-49, com um triplo de Max Landis.

Com um parcial de 21-12, os dragões conseguiram atingir uma vantagem de cinco (55-60) com a qual iniciaram o quarto decisivo parcial.

Cada vez mais eficazes na defesa, certeiros no ataque e a definir bem os ritmos de jogo, os portuenses não permitiram ao adversário grandes aproximações, entrando para os dois minutos finais com oito de vantagem para fecharem em 10, a sua liderança máxima no desafio.

Giordan Watson, com 20 pontos, foi o melhor marcador da partida, que teve como portistas mais eficazes Brian Conklin, com 18, e Max Landis, com 16.

Em 20 de dezembro, o F. C. Porto visita os alemães do Chemnitz, que na terça-feira perderam em casa com os franceses do Cholet (73-83), procurando terminar o grupo de quatro numa das duas primeiras posições, para avançar na prova.