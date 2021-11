F. C. Porto vence no jogo 500 de Moncho López

João Filipe Brandão Ontem às 23:25 Facebook

Treinador espanhol foi distinguido por Pinto da Costa por ter alcançado uma marca importante ao leme dos dragões

O F. C. Porto derrotou, esta sexta-feira, o Lusitânia, por 80-56, na oitava jornada da liga de basquetebol. O resultado e a performance dos azuis e brancos foram de enaltecer, mas para a memória fica a meta dos 500 jogos de Moncho López à frente do comando da equipa de basquetebol.

A proeza foi assinalada antes do jogo começar com Pinto da Costa a entrar na quadra para oferecer uma camisola do clube com o número 500 no dorsal.

O técnico espanhol, de 52 anos, está desde 2009 a treinar o F. C. Porto, numa carreira iniciada em Espanha, no Ferrol CB em 1995/96 e que conta ainda com passagens pelo Gijón Baloncesto, CB Breogán e Real Bétis.