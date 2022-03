F. C. Porto vence no reduto do Benfica

JN/Agências Hoje às 20:54 Facebook

O F. C. Porto venceu (63-68), este sábado, o clássico em casa do Benfica, duelo em atraso da 17.ª jornada do campeonato, num jogo em que os lisboetas estiveram sempre na frente, mas o último parcial foi desastroso.

O extremo luso do F. C. Porto João Soares, com 14 pontos, foi o melhor marcador do encontro, seguido do norte-americano Rashard Odomes, com 13. Do lado do Benfica, destacaram-se o cabo-verdiano Ivan Almeida, com 12 pontos, e José Silva, com 11.

Esta vitória deixa a turma de Moncho López no segundo posto da classificação, com 33 pontos, igualando o Benfica, mas com mais um jogo realizado. Os dois rivais figuram a um ponto do líder Sporting, que também tem menos um jogo em relação ao F. C. Porto.

Este clássico ficou marcado pela estreia a capitão do luso-ucraniano Vladyslav Voytso, do F. C. Porto, que irá ter esse estatuto até ao final da época, cedido por Miguel Queiroz, em jeito de homenagem, devido à situação vivida na Ucrânia, depois da invasão russa.

Águias e dragões impuseram desde muito cedo uma partida equilibrada, com forças semelhantes entre as duas formações, como se espelhou no 19-19 registado no fim do primeiro período, no qual nenhuma equipa teve uma vantagem superior a três pontos.

Os treinadores apostavam numa postura cautelosa, mas à procura de obter vantagem, embora o equilíbrio se mantivesse e só Makram Ben Romdhane, a apenas 11 segundos do intervalo, conseguiu levar o Benfica em vantagem para a segunda metade, a 36-34.

Sete pontos consecutivos dos encarnados fizeram disparar a equipa caseira na parte inicial do terceiro período, numa entrada fulgurante que o conjunto de Norberto Alves soube segurar e até dilatar, até nove pontos (55-46), mas os nortenhos responderam.

A cinco pontos no final do terceiro período, os 'dragões' reentraram com uma postura determinada em reverter a situação e, num ápice, reduziram a distância pontual para somente um ponto, mas faltou 'engenho' para se colocarem na liderança do encontro.

Em certos lances de ataque, de um lado e de outro, parecia que a bola teimava em não entrar no cesto, o que levou a poucas oscilações no resultado nos derradeiros minutos, mas os portistas conseguiram mesmo recolocar-se na frente do resultado, com 60-62.

A equipa benfiquista claudicou muito no último parcial, perante a resposta veemente da formação de Moncho López, que fechou o resultado a seu favor (63-68), bastando ser superior nos instantes finais para vencer o Benfica e manter o líder Sporting perto.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa

Benfica - F. C. Porto, 63-68

Ao intervalo: 36-34

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Marques e Rui Ribeiro, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (63): Frank Gaines (9), Aaron Broussard (2), Betinho (10), Ivan Almeida (12) e Wendell Lewis (3). Jogaram ainda Makram Ben Romdhane (10), Travis Munnings (6), José Barbosa, Arnette Hallman e José Silva (11)

Treinador: Norberto Alves

F. C. Porto (68): Max Landis (5), Charlon Kloof (11), Rashard Odomes (13), Miguel Queiroz (11) e Jonathan Arledge (3). Jogaram ainda João Soares (14), Mike Morrison (5), Vladyslav Voytso (4) e Francisco Amarante (2)

Treinador: Moncho López

Marcha do marcador: 19-19 (primeiro período), 36-34 (intervalo), 57-52 (terceiro período) e 63-68 (resultado final)

Assistência: Cerca de 1.300 espetadores