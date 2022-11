F. C. Porto vence o Atlético de Madrid e termina na liderança do Grupo B

O F. C. Porto venceu (2-1), esta terça-feira, no Estádio do Dragão, o Atlético de Madrid no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões e terminou na liderança do Grupo B. Taremi, Eustaquio e Marcano, na própria baliza, marcaram os golos do encontro.

Com três alterações no onze em relação ao jogo com o Santa Clara - David Carmo, Uribe e Bruno Costa cederam os lugares a Marcano, Grujic e Stephen Eustáquio - os azuis e brancos inauguraram o marcador aos cinco minutos, com Taremi a aproveitar da melhor forma um cruzamento rasteiro de Evanilson. Ainda na primeira parte, Eustaquio ampliou a vantagem azul e branca após assistência de Galeno.

Já perto do apito final - sem Zaidu em campo, que saiu lesionado e amparado por Eustaquio e Otávio - os "colchoneros" reduziram graças a um golo de Marcano, na própria baliza.

Além do triunfo, o F. C. Porto terminou o duelo com mais um motivo para sorrir: no outro jogo do grupo, o Bayer Leverkusen e o Club Brugge empataram (0-0) na Alemanha, resultado que deixa os azuis e brancos no comando do grupo B, com 12 pontos, a seguir ao clube belga, com 11. Já o Atlético de Madrid, que contou com João Félix a titular, ficou fora das competições europeias.

