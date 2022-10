F. C. Porto vence o Bayer Leverkusen na Alemanha

O F. C. Porto venceu (3-0), esta quarta-feira, na Alemanha, o Bayer Leverkusen em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Galeno e Taremi, com um bis, marcaram os golos do encontro.

O clube azul e branco voltou a sorrir frente aos alemães. Num dia em que o Club Brugge selou o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, após um empate (0-0) diante do Atlético de Madrid, os azuis e brancos, que alinharam com Fábio Cardoso, Zaidu, Otávio e Galeno nos lugares de Pepe, Wendell, Bruno Costa e Evanilson, inauguraram o marcador logo aos seis minutos, com Galeno a aproveitar uma assistência de Diogo Costa para entrar em velocidade na área, tirar um adversário da frente e rematar sem hipótese de defesa para Hradecky.

PUB

Pouco depois, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Bayer, após uma falta de Uribe, mas Diogo Costa, à semelhança do jogo no Dragão, voltou a defender o remate dos alemães, desta vez de Demirbay. Na segunda parte, o F. C. Porto ampliou a vantagem com dois golos de grande penalidade, ambos marcados por Taremi.

Com este resultado, o F. C. Porto está agora isolado no segundo lugar, com seis pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid, terceiro, e mais três do que o Bayer, quarto classificado.