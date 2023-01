F. C. Porto vence o Benfica e sobe à liderança

JN Hoje às 22:26 Facebook

O F. C. Porto venceu, esta quarta-feira, o Benfica por 3-0 e tornou-se no novo líder do campeonato nacional de hóquei em patins.

No Dragão Arena, o F. C. Porto desde cedo que começou em vantagem. Logo ao segundo minuto, Rafa abriu o marcador para, no segundo tempo, Carlo Di Benedetto ampliar a vantagem para os dragões, ao apontar um bis e dar uma vitória esclarecedora aos azuis e brancos.

Com este resultado, o F. C. Porto é o novo líder do campeonato nacional de hóquei em patins, ultrapassando o Benfica.