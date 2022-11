F. C. Porto vence o Boavista em jogo marcado pela lesão de Evanilson

O F. C. Porto venceu (4-1), este sábado, o Boavista em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga. Marcano, Eustaquio, Galeno, em dose dupla, e Diogo Costa, na própria baliza, marcaram os golos do encontro. Evanilson lesionou-se.

Os azuis e brancos inauguraram o marcador ao minuto 41. Na sequência de um pontapé de canto, Evanilson desviou para o segundo poste e a bola sobrou para o central, que de pé esquerdo fez o primeiro golo da noite. Na segunda metade, já sem Evanilson em campo - o brasileiro lesionou-se no joelho esquerdo - e Reggie Cannon, que foi expulso por acumulação de amarelos, Eustaquio ampliou a vantagem azul e branca após assistência de Taremi.

Perto do minuto 90, houve nova festa portista: Otávio deu para a corrida de Galeno que, isolado perante Bracali, não falhou. Já nos descontos, os axadrezados reduziram graças a um remate de Gorré, que acabou desviado por Diogo Costa para dentro da baliza, e os dragões responderam no imediato com mais um golo de Galeno, com nova assistência de Otávio.

Com este resultado, o F. C. Porto passou a somar 29 pontos, colocando-se, provisoriamente, com mais quatro do que o Sporting de Braga, terceiro, e com menos cinco do que o líder invicto Benfica.

Veja os golos e os casos: