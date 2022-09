F. C. Porto vence o Braga no Dragão

O F. C. Porto venceu (4-1), esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o Braga em jogo a contar para a oitava jornada da Liga. Evanilson, Eustaquio, Pepe, na própria baliza, Pepê e Galeno marcaram os golos do jogo. Matheus acabou expulso

Após o empate diante do Estoril, o F. C. Porto regressou aos triunfos na Liga frente aos Arsenalistas, que somaram o primeiro desaire no campeonato. Os azuis e brancos inauguraram o marcador aos 32 minutos, com Eustaquio a assistir Evanilson, que só teve de encostar. Pouco depois, foi a vez do médio faturar, aproveitando da melhor forma um passe de Pepê.

Na segunda metade, os guerreiros do Minho reduziram, graças a um autogolo de Pepe, mas Pepê, após assistência de Taremi, e Galeno fecharam a contagem e deixaram os dragões a sorrir.

Com este resultado, o clube azul e branco soma agora os mesmos 19 do Sporting de Braga, com vantagem no confronto direto, seguindo ambos, provisoriamente, a dois pontos do líder 100% vitorioso Benfica, que se desloca no sábado a Guimarães para defrontar o Vitória.

