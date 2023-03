F. C. Porto vence o Estoril antes da Liga dos Campeões

O F. C. Porto venceu esta sexta-feira o Estoril por 3-2, na partida que antecede ao duelo contra o Inter de Milão, na próxima terça-feira.

Os três pontos moram no Dragão. O F. C. Porto venceu o Estoril por 3-2, com golos de Grujic, André Franco e Taremi e vai moralizado pelo triunfo para a partida da próxima terça-feira, diante do Inter de Milão, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os dragões entraram da melhor forma na partida, graças a um golo de Grujic, na sequência de um canto. A vantagem dos portistas durou quase 20 minutos, uma vez que Tiago Gouveia, emprestado pelo Benfica ao Estoril, empatou à passagem da meia hora. Quatro minutos depois e André Franco, na recarga a um remate de Namaso, voltou a dar a vantagem ao F. C. Porto.

No segundo tempo, João Mário deixou os responsáveis portistas preocupados. O lateral lesionou-se no joelho direito e foi forçado a ser substituído por Rodrigo Conceição e está em dúvida para o jogo da Liga dos Campeões.

Uma má notícia tinha acabado de chegar e pouco depois apareceu outra. A bola embateu na mão de Pepe dentro da área do F. C. Porto e Francisco Geraldes converteu a grande penalidade para empatar o jogo novamente. Mesmo assim, a igualdade no marcador durou pouco, uma vez que Taremi sofreu falta na área dos "canarinhos" e marcou o penálti que restabeleceu a vantagem para os dragões. Por fim, uma das novidades foi o regresso à competição de Galeno, que falhou os últimos dois jogos por lesão.

O F. C. Porto pode agora focar-se no encontro frente ao Inter de Milão, em que terá de reverter a derrota por 1-0 sofrida em Itália.