F. C. Porto vence o Gil Vicente em Barcelos

O F. C. Porto regressou aos triunfos e venceu (2-0), este sábado, o Gil Vicente em jogo da quinta jornada da Liga. Taremi e Galeno marcaram os golos

Com várias alterações no onze - João Mário, Marcano e Zaidu, Bruno Costa e Evanilson saíram para as entradas de David Carmo, Wendell, Eustáquio, Galeno e Toni Martínez - a equipa azul e branca inaugurou o marcador aos 41 minutos. Depois de terem sido anulados dois golos a Toni Martínez, Taremi, com um remate de primeira à entrada da área, deixou os dragões em vantagem.

Dois minutos depois Stephen Eustáquio, apenas com Andrew pela frente, assistiu Galeno para o segundo golo portista e fechou a contagem.

Com este triunfo, o F. C. Porto isolou-se provisoriamente no terceiro lugar, com 12 pontos, a três do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, podendo ser igualado pelo Portimonense, que no domingo recebe o Famalicão. Já o Gil Vicente segue no 12.º posto, com cinco pontos, depois de somar o quarto jogo sem vencer.

Veja os golos e os casos: