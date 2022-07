F. C. Porto vence o Mónaco no jogo de apresentação

Hoje às 21:58 Facebook

O F. C. Porto recebeu e venceu (2-1), este sábado, o Estádio do Dragão em jogo de apresentação aos adeptos. Taremi, Galeno e Ben Yedder marcaram os golos do encontro.

A bola voltou a rolar no Estádio do Dragão. A uma semana da Supertaça, o F. C. Porto apresentou-se aos adeptos diante do Mónaco e os adeptos saíram a sorrir. Os golos, esses, surgiram apenas na segunda parte.

Primeiro por Taremi, de grande penalidade, e depois por Galeno, que aproveitou da melhor forma uma assistência de Uribe. Ben Yedder, também de penálti, fechou o marcador.

Veja os golos dos azuis e brancos: