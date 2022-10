F. C. Porto vence o Portimonense no Algarve

O F. C. Porto venceu, este sábado, no Algarve, o Portimonense em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Otávio e Pepê marcaram os golos dos dragões.

Com Otávio e Fábio Cardoso no onze, os azuis e brancos inauguraram o marcador ao minuto 22, depois de Otávio combinar com Evanilson e rematar sem hip+otese de defesa para Kosuke. Já na segunda parte, Pepê aproveitou da melhor forma um passe de Taremi e fechou a contagem.

Os azuis e brancos somam, agora, 22 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, terceiro, que no domingo recebe o Desportivo de Chaves, enquanto o Portimonense averbou o segundo desaire consecutivo e é sétimo colocado, com 15.

PUB

Veja os golos e os casos: