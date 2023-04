F. C. Porto vence o Portimonense no Dragão

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, no Estádio do Dragão, o Portimonense em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Fábio Cardoso marcou o golo do encontro. Lucas Ventura foi expulso.

Com algumas novidades no onze - Manafá foi a maior surpresa - a equipa de Sérgio Conceição chegou ao golo ao minuto 30, por Fábio Cardoso, de cabeça, na sequência de um cruzamento da esquerda de Wendell. Na segunda metade, Galeno ainda festejou mas o tento foi anulado depois do árbitro recorrer ao VAR e Lucas Ventura foi expulso por acumulação de amarelos, deixando o Portimonense reduzido a dez jogadores.

Com este triunfo, a equipa azul e branca recupera o segundo lugar, com dez pontos de diferença em relação ao líder Benfica, equipa que vai defrontar na próxima jornada. Já o Portimonense é 14.º classificado, com 26 pontos.

Veja os golos e os casos: