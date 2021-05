Reviravolta garante final da Liga Europeia ao F. C. Porto

João Pedro Campos Hoje às 19:10, atualizado às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto é o primeiro finalista da Liga Europeia de hóquei em patins, depois de vencer a Oliveirense por 6-4, no Pavilhão Municipal do Luso.

Os dragões chegaram a estar a perder por 0-4 mas, até ao intervalo, reduziram a desvantagem para a margem mínima.

Ezequiel Mena e Carlo Di Benedetto bisaram, pertencendo a Poka e Xavi Barroso os restantes golos. Pela Oliveirense marcaram Jordi Bargalló, Marc Torra, Henrique Magalhães e Lucas Martínez.

Às 21 horas, defrontam-se Benfica e Sporting na outra meia-final.