O F. C. Porto está a vencer (2-0), o Rio Ave no Estádio do Drago. Luis Díaz inaugurou o marcador em cima do intervalo. Na segunda metade, Evanílson, que entrou para o lugar de Marega, ampliou a vantagem.

Veja os golos e os casos: