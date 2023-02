F. C. Porto vence Rio Ave no Dragão

O F. C. Porto venceu (1-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Rio Ave em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. Equipas homenagearam Atsu e Toni Martínez marcou o golo do encontro.

Com Wendell de regresso ao onze e num jogo marcado pela homenagem a Christian Atsu, ex-jogador dos dragões e vila-condenses encontrado, este sábado, sem vida na sequência dos sismos que abalaram a Síria e a Turquia, os azuis e brancos marcaram o único golo do encontro em cima do intervalo. Toni Martínez aproveitou um bom cruzamento do brasileiro e surgiu ao primeiro poste para rematar sem hipótese de defesa para Jhonatan.

Com este resultado, o clube azul e branco reforça o segundo lugar, agora com 51 pontos, menos dois do que o comandante Benfica, que recebe na segunda-feira o Boavista, e mais cinco do que o Sporting de Braga, terceiro, que no domingo recebe o Arouca. Já o Rio Ave ocupa, para já, o 12.º posto, com 24 pontos.

PUB

Veja o golo e os casos: